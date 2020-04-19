陸新冠肺炎境外輸入1個月來首次降至10例以下 15:552020/04/19 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據央視報導，大陸國家衛健委發言人米鋒18日表示，境外輸入新增確診病例一個月以來首次降至10例以下，但大陸個別省分境外輸入引起的本土聚集性病例持續增加，仍要做好篩查、診斷、報告、隔離閉環管理，堅決防止社區傳播。 (旺報 ) #境外 #大陸 #病例 #10 #發言人 也許您會感興趣 推薦閱讀 HAPPY GO Pay攜手10銀行10倍回饋 04:102020/04/15 時尚消費 社會10點檔》轄區死人比活人多 派出所報案怪事多 19:002020/04/15 社會 《翻爆午間精選》小燈泡案凶手免死 宅神50字酸爆 12:212020/04/16 社會 陸配吃安眠藥出門散步 失足滑落水塘警救援 13:362020/04/16 社會 你捐10元銀行再捐10元 助失親兒圓夢 17:162020/04/16 生活 志工包口罩太辛苦 柯：應該還要「口罩自包機」 18:392020/04/16 生活 司法院修法 聲請回復原狀5天變10天 16:162020/04/17 社會 陸增27例確診：本土10例 境外輸入17例 11:102020/04/18 兩岸 美國36歲女10年生10胎 竟想生一打！ 10:592020/04/19 兩岸 陸消費前10強城市 滬京穗前3、深圳排第7 14:272020/04/19 兩岸 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 不理美軍艦機巡弋 大陸南海設立西沙、南沙行政轄區 - 兩岸 - 旺報 法媒：法國收到逾4億片口罩 多數來自大陸 - 兩岸 - 旺報 得不到就毀了她！已婚男師戀上19歲正妹 狂刺數十刀當場慘死 - 兩岸 屢遭抹黑 譚德塞：堅持真理 歷史自有公論 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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