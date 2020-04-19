據央視報導，大陸國家衛健委發言人米鋒18日表示，境外輸入新增確診病例一個月以來首次降至10例以下，但大陸個別省分境外輸入引起的本土聚集性病例持續增加，仍要做好篩查、診斷、報告、隔離閉環管理，堅決防止社區傳播。

(旺報 )