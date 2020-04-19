洪都拉斯、湯志偉的僅領微博車馬費。（盧禕祺攝）

全民大劇團近日因製作《中央流行藝情指揮中心》網路影片，讓劇團在網路爆紅，其實劇團備受疫情衝擊，已進入寒冬，數月來早已損失上千萬，團長謝念祖坦言，雖然影片受歡迎，但至今0獲利，做這網路節目從未想過如何獲利，因此都是用最低的成本貼錢做，就連演員也都是找他最熟識的洪都拉斯、湯志偉、吳世偉等人來幫忙，5個演員都只領微薄車馬費，據悉加起來不到1萬元。

湯志偉就坦言，一錄完，他要簽勞務報酬單時，看到金額數字的第一反應反應是「吞下口水」，然後安慰自己「生命總會找出一條出路」。

團長謝念祖不諱言，劇團現在幾乎都停擺，過年至今數月以來國內外演出都取消，現金流已經短少超過三千萬，今年已確定兩部舞台劇《最後一封情書》、《同學會！同鞋~》延期，已投入的廣告行銷損失金額超過千萬，但劇團還是持續創作不放棄。而做這網路節目的起心動念，就是希望以最低成本，把開心元素散播出去，帶給社會正能量，因為大家太苦了，整個社會真的很苦悶，希望能帶給大家一些歡樂，「而且部長是比較溫暖的人，有些其他官員不方便在記者會上講的話，我們幫忙講」。

全民大劇團團長謝念祖親自刷油漆。（全民大劇團提供）

不過為了節省開銷，所有中央流行藝情指揮中心的道具都是劇團的人自己DIY製作，20多年沒刷過油漆的他，還親自下海為一整面牆刷藍色油漆，油漆1000元、刷子120，綠布是劇團原有的東西，麥克風是廠商贊助，背心花了最多錢，6件含繡字約3000元，所有軟硬體設備加起來總預算不到5千元，然後找最熟悉的藝人以「幾乎沒拿錢」的酬勞，來幫忙把好的想法付諸實現，員工也都下去演，大家一起讓社會有更多歡樂氣氛，

全民大劇團員工DIY錄影現場的硬體。（全民大劇團提供）

謝念祖表示，節目的創意源於衛福部每天兩點舉辦的「疫情」記者會，但「中央流行藝情指揮中心」不報疫情，而是報「藝」情，他苦笑著表示，看到現在點閱率如此高，甚至首集就上YouTube發燒，其實心裡蠻複雜的，「現在單純報藝文資訊沒人要看了，所以我們才想出這個方法，讓大家重新關注藝文圈。」如同網路版的《全民大悶鍋》，透過與防疫時事連結，在笑鬧之間讓民眾紓解情緒，他說：「台灣人其實很幸福，我們身處的環境相較下是安全的，會製作這樣的影片，即是想要透過網路平台，讓民眾在疫情期間仍然維持好的心情。」

(中時 )