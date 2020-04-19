海軍磐石軍艦18日確定3人確診，今再新增21例確診病例，累計已達24人確診，引發各界關注。政治名嘴李正皓指出，海軍已經公然說謊兩次，他呼籲國防部在保護個資的前提下公佈這21位確診者在艦艇上的就醫紀錄。他直言，再說謊的話，海軍上至司令下至艦長，整組拔官恐怕都不能息民怨！

李正皓在臉書指出，昨天的三例，海軍可以推託說這三例之中僅有案396在4月13日因頭痛求醫診療，還強調頭痛是海上正常現象。李質疑，敦睦艦隊在昨日集中採檢後，今天一次新增21例，這21例在航行中也都沒有回報或求醫嗎？若有回報或就醫，那海軍要怎麼自圓其說？

李正皓表示，如今海軍已經公然說謊兩次。第一次是海軍副司令梅家樹在4月18日疫情記者會上斬釘截鐵聲稱，敦睦艦隊的官兵在船上、船下活動都被要求戴口罩，但被當場打臉，指出我駐帛琉大使館上月在臉書發文，張貼敦睦艦隊訪問帛琉，照片中沒有人戴口罩。第二次是4月15日海軍參謀長敖以智立法院備詢時公開表示，返台檢疫的海軍敦睦艦隊，目前接受隔離的官兵「健康都沒有狀況」，但事後證明案396在艦艇上就因頭痛就診。

李正皓質疑，案396在艦上頭痛就醫海軍可以拗是航行間「正常」現象，那今天新增的21個案例呢？都是無症狀？在艦上時也都沒就醫、沒回報，健康沒有狀況嗎？

李正皓直言，一個案396或許壓的下來，但現在一次新增21個病例，要說這21位確診海軍在艦艇上都沒就醫，有人相信嗎？他呼籲國防部在保護個資的前提下公佈這21位確診者在艦艇上的就醫紀錄，尤其今天陳時中說，敦睦艦隊累計24例確診個案有18例個案是沒有什麼症狀，換句話另外6位是有出現症狀的，這6位如果有就醫、有回報，那就是海軍是否有隱瞞疫情的關鍵。他說不希望因為一次敦睦之旅就成為台灣防疫最大的破口，一個海軍副司令鞠躬道歉於事無補，真正查出防疫破口在哪、補強漏洞才是正辦。

(中時電子報)