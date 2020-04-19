台北市中崙高中校長孫明峯同額遴選上成功高中校長，對於成功高中的印象，孫明峯表示，成功高中算「指標型學校」，被社會賦予很高的期許，應該在守成外，也要大膽的創新、邁向下個世代，可在原本課程教學或發展上，給學校一些新的嘗試，孫說，這將是一個很大的挑戰。

台北市成功高中今年舉辦校長退休學校遴選，在成功高中提出的發展需求上盼能找到一位以「全人教育為辦學目標」的校長，經過遴選後由現任中崙高中校長孫明峯獲選，孫明峯說，成功高中是指標性的學校，可跟科技整合、國際接軌；孫強調，菁英教育的期許跟定位，一直是12年國教或新課綱上路後，大家所關注的議題，孩子在學術上是否能有專長，學校端能不能給予孩子更多成就的機會，要為這群學術專長孩子打造平台，讓專長得以發揮。

孫明峯舉例，學術性向比較好的同學，要在他的專題、適性探索或其他服務表現多創造一些活動，在師長協助下有這方面的學習，而是否會為成功高中爭取實驗教育，孫說，會跟校內老師討論，找尋一些團隊，對未來發展的願景有集體共識後，會朝著具有實驗性質的教育方案來努力看看。

同時擔任台北酷課雲中心主任的孫明峯表示，成功高中有很好的老師跟學生，這樣的經驗跟不同學校一起合作、分享，過程中也同步做學習，學校的場域打開，跟其他學校國內國外都互動，都希望透過網路數位，在這個平台上有發展機會。

(中時 )