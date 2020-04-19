貴州飛機工業公司（GAIC）所研發生產的殲教9型噴射教練機，在2018年珠海航空展，以FTC-2000G的外銷型名義，努力尋求出口機會，現在獲得成果。據該公司的說法，他們剛剛與外國空軍客戶完成簽約，獲得了首張出口訂單。

防衛世界(Defense World)報導，貴州飛機董事長王文飛在4月16日的媒體會上說：「這是本公司重要的成就，FTC-2000G從2018年的首次飛行，到簽訂第一份出口訂單，僅不到兩年的時間，這在航空業軍用飛機的發展史上，也是空前的速度。」

王文飛表示，這批飛機出口訂單，將分批交付，總時間為2年。他沒有透露飛機數量或價格，也沒說外國客戶是哪一國，但媒體猜測它可能是東南亞國家，最大的機率是緬甸。

上個月，解放軍海軍航空兵已選定殲教9為航空母艦專用教練機，將修改機身結構與起落架和捕捉鉤，以便訓練新的艦載機飛行員。如今又獲得外國訂單，稱得上好事成雙。

公司生產線主任劉德銀表示，儘管受到新冠病毒流行的影響，該公司也曾經全面停工消毒，不過現在產線恢復率已達到100％，飛機可以全力生產，並不耽誤訂單。

FTC-2000G也稱為「山鷹」，是由MiG-21為原型，改造形成的多用途戰鬥/攻擊/教練機，因此機身結構成熟，可以適應多種工作，其特點是：

作為攻擊機，它具有較大的作戰半徑和強大的穿透能力，並且可以執行近距離空中支援，戰場攔截，和其他空地作戰任務。

作為戰鬥機，它具有良好的機動性，強大的環境感知能力和自衛能力，它可以執行空戰任務、戰鬥護衛和空中巡邏。

作為教練機，它具有廣泛的空層覆蓋範圍，也具有出色的中/低海拔亞/跨音速機動性。因此可以擔任相當不錯的培訓工作，既可完成中級、高級飛行訓練，甚至初部的戰鬥入門和戰術對抗訓任務也能勝任。

據貴州飛機的資料，山鷹採用1具貴州黎陽廠渦噴13(WP13)渦輪噴射式發動機，最大推力達14650磅，山鷹最高時速可達1.5馬赫，最大航程2500公里。

(中時電子報)