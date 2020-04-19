陳遠南展出作品。（主辦單位提供）

劉冠妏《台北潮濕》展出作品。（鄧博仁拍攝於展覽現場）

徐培原展出作品。（鄧博仁拍攝於展覽現場）

吳時慧展出作品。（鄧博仁拍攝於展覽現場）

王小白展出作品《憶愛犬》。（主辦單位提供）

薛穎琦展出作品。（鄧博仁拍攝於展覽現場）

顏巧茹展出作品。（鄧博仁拍攝於展覽現場）

在新冠肺炎持續延燒之際，有一群愛好用底片拍照的攝影人，陳遠南、劉冠妏、Eden Lee、王小白、呂又、吳時慧、徐培原、陳怡卉 、薛穎琦、顏巧茹等10人，在田園城市生活風格書店展出《當紅燈亮起──暗房裡的攝影人／銀鹽暗黑修練團手工放相聯展 》。展覽發起人陳遠南，平時總是帶著一台底片相機在街上行走，鏡頭中常常透露出城市中的荒謬與疏離。

當一切活動均因新冠肺炎影響而停擺時，他反而發起這個聯展，「生活總是要繼續下去的」。開展至今，每日還是有許多喜歡拍照，特別專著在底片創作的攝影人，做好防疫準備，穿梭在田園城市生活風格書店的展覽空間。

習慣那刺鼻味道的暗房藥水味，加上常常下雨的台北，讓劉冠妏拿出用底片拍攝的照片於展覽現場裝置出一場《台北潮濕》的「雨景」，有偽雨景、有魚缸……。「聽說兩位攝影界前輩很喜歡我的魚缸，牆上唯一的一張屬於我的台北記憶，是奧美四樓的金魚哥，因為以前加班都沒時間出去拍照，我常蹲在魚缸前把一整卷底片按完，然後趕快衝去沖片跟放相，後來也拍了很多金魚，但就跟那時的不一樣了，那時的金魚，是「我」的投射。人工飼養的金魚，一直游不出去是件很悲傷的事情，像是美麗的靈魂被囚禁了。」劉冠妏拍攝的是朋友，更是她個人的感情投射。

因為房租較便宜，於是搬到基隆居住的徐陪原，「來到基隆像是搭了一時光機，整座城市停留在上一個時代的樣貌」。在有點骯髒，帶點老舊的味道，加上東北季風吹拂下帶來的雨水，讓生活環境增添許多「霉味」，徐培原用相機去感受這一切的城市美學。

顏巧茹近年常拍攝親友的黑白人像，透過不同相機底片媒材（35mm、6x6、4x5），沖洗出她眼中的他／她們，照片安靜，階調質感很細膩。顏巧茹與攝影的因緣，源自小時候在公車站附近的玩具店，母親在店員推銷下買了台110相機給她當玩具，那是顏巧茹第一次從小方框中探索未知的世界。求學時為了課後學攝影，又說服母親買了一台二手Nikon FM10，從此啟蒙她的攝影之路。2012年受陳綺貞《背對哈瓦那》影響，赫然發現手工銀鹽放相可以那麼迷人，於是她掉入魔窟，並在家裡組了一間暗房來沖片放相，開啟屬於她一個人的浪漫。

王小白《憶愛犬》作品中，有一張因放相時顯影不足，導致留著大面積的空白，只剩下愛犬微淡的身影，泛白的照片，也成了他思念愛犬那份既清晰又模糊的距離。

吳時慧常用相機記錄著生活中偶遇的感動時刻，照片呈現出她拍攝當下的悸動，感性且浪漫。

薛穎琦之前從事金融業，2017年毅然決然辭去工作，前往日本東京綜合寫真專門學校留學，於今年畢業回台開始拿起相機專注創作。展出作品中，她拍攝高齡95歲的阿嬤，再將拍攝的照片以特殊技法顯影於眼鏡等媒材中，來凸顯歲月的痕跡。

這群愛好用底片拍攝放相的攝影人，他們持續記錄著日常，透過放相顯影，留住眼前的記憶與情感，並鎖進他們藏愛的抽屜中……。

《當紅燈亮起──暗房裡的攝影人／銀鹽暗黑修練團手工放相聯展 》於田園城市生活風格書店展至4月26日止。

(中時 )