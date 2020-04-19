為了減少群聚感染風險，信徒將衣物排在眾神經過的路上，代替傳統的「攢轎腳」。（張毓翎攝）

信徒將衣物排在眾神經過的路上，代替傳統的「攢轎腳」。（張毓翎攝）

客王會搭乘一艘王船，順著潮水抵達王船碼頭，眾神明為表示歡迎客王巡狩，都會下水迎接，「衝水路」習俗因應而生。（張毓翎攝）

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟的「衝水路、迎客王」祭典於19日登場，今年受到疫情影響，廟方今年縮小規模辦理，另外，為避免引發群聚疑慮，信眾在眾神經過路上擺放衣物取代傳統「攢轎腳」；嘉義縣長翁章梁率領各界人士焚香，祈願濱海觀光發展及縣民健康平安，新型冠狀肺炎疫情早日遠離。

新塭嘉應廟每逢農曆3月27日會舉辦「衝水路、迎客王」，每年吸引上萬信眾共襄盛舉，因應疫情，今年縮小祭典規模，但仍有不少來自其他縣市的信眾塞爆王船碼頭，除要求民眾戴口罩才能參加，還在入口處量測額溫、噴酒精消毒及留下連絡資訊，希望將防疫措施做到滴水不漏。

今日由翁章梁和立委蔡易餘、翁重鈞等人手持清香祭神，待吉時一到，陣頭主帥「李王」代天巡狩令旗帶領下，各宮廟鑾轎在信眾吆喝及響徹雲霄的鞭炮聲中，依序衝入王船碼頭水域，迎接13尊代天巡狩的遊海和7尊遊山客王，場景相當壯觀。

在「衝水路、迎客王」儀式後，以往會有大批信徒排隊攢轎腳，為了減少群聚感染風險，信徒將衣物排在眾神經過的路上，代替傳統的「攢轎腳」，成為今年祭典的另類特色。

翁章梁指出，早期老一輩說，客王會搭乘一艘王船，順著潮水抵達王船碼頭，眾神明為表示歡迎客王巡狩，都會下水迎接，「衝水路」習俗因應而生，這項傳統祭典已有182年歷史，他也感謝廟方的用心，讓傳統得以延續。

(中時 )