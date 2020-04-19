狄鶯姊姊狄玫（右起）、狄鶯、狄媽、狄鶯大弟的女兒，今年農曆年還開心相聚。（狄鶯提供）

狄鶯和媽媽感情深厚。（狄鶯提供）

狄媽是狄鶯的精神支柱，目前卻傳出病危消息。（狄鶯提供）

狄鶯和孫鵬婚姻美滿。（取自臉書）

狄鶯的小弟去年9月肝癌過世，近日傳出她高齡87歲的媽媽農曆年後因腦中風，目前在重症加護病房插著鼻胃管，已無法進食、無法言語的彌留狀態。狄鶯這2個月來跑遍大小寺廟幫媽媽祈福，甚至對神明說願意折壽10年讓媽媽續命；她這陣子為了照顧媽媽，夜不成眠又恐慌症上身，心力交瘁下一度求助精神科，現在每晚得靠藥物才能入眠。

狄鶯因父親早逝，從小代母職扛家計，大弟10多年前因吸毒過量暴斃，她幫忙養育姪女，小弟曾因開腦而神智不清，也一肩扛起醫療和生活費。她年邁的媽媽除了有尿毒症、糖尿病、腎臟病、心室肥大，前年兒子孫安佐出事時，媽媽接連摔斷手和左腿，今年農曆年，她做了牛小排還有鮭魚卵飯給媽媽吃，之後媽媽就因呼吸急促被緊急送進醫院。

現在是疫情非常時期，醫院嚴格控管探病時間及次數，看護每天拍下媽媽的視頻傳給她，醫生上周發出病危通知，狄鶯今（19日）說：「放棄急救是早晚決定，我叫姊姊去簽，我們各自還在逃避中」。她為了媽媽曾到三峽千佛山華德禪寺發願，「老師跟我說，折壽不是自己說了算，不是妳這樣想，老天爺就會這樣，一個人生下來，何時要走都註定好的」。

狄鶯年輕有能力的時候早已為家人買了3份生命契約，大弟用1份，她情緒低落地說：「我本來想1份我自己用，這樣我的下一代就不用替我擔心，棺材不是裝老的，沒想到小弟先用了。」她晚上睡覺習慣把手機關靜音，但連月來半夜常醒來，只要聽到家裡電話響起就害怕、緊張得直打哆嗦，睡得不安穩，放不下心裡的牽掛。

(中時 )