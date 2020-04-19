年初正式對外開放的生態循環工廠「台泥DAKA」。（業者提供）

配合政令5月底前，旅行社禁止出團旅遊，東南旅遊轉推國內旅行。東南表示，蒐集近期最夯的話題景點，新增「看見台灣」一日、二日遊輕旅行，不僅吸引全台數百名內部員工報名，同時國旅系列行程也開放民眾報名，獲得市場熱烈迴響。

宜蘭見晴懷古步道，被CNN評比全球最美28條小路之一，全長2.25公里，本來是太平山運輸木材的鐵路路線，廢棄後成為天然綠林步道。

東南表示，為避免密閉空間和人潮聚集，看見台灣輕旅行以戶外活動為主，享受大自然的芬多精，讓旅客出門透氣、運動，其中太平山、大雪山森呼吸一日遊最受歡迎，四月份已銷售近五成。

素有台灣後花園之稱的花蓮，因蘇花改通車大大提升旅遊便利性，看見台灣花蓮二日遊也是熱銷行程，除了前往睽違六年的太魯閣九曲洞峽谷，行程中還結合2020花蓮全新私房秘境，四八高地戰備坑道，揭開神秘戰時通道面貌，以及年初正式對外開放的生態循環工廠「台泥DAKA」，朝聖網美IG打卡熱門新景點，全台唯一設於水泥廠內的星巴克。

「看見台灣」輕旅行官網售價為1100元起，和往年相似商品約享7折優惠，同時，遊覽車會協助每位旅客，在出遊期間定時測量體溫、定時消毒等完善防疫措施，一起以行動支持國旅。

(中時 )