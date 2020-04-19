海軍磐石軍艦至今（19）日累計24人確診，對比16日酒店女公關確診後，所有接觸者經採檢皆為陰性，資深媒體人黃創夏諷刺，「酒店防疫強過軍方防疫？」

海軍磐石軍艦18日確定3人確診，今（19）日又新增21例確診病例，累計24人確診。對此，國防部海軍司令部副司令梅家樹，也在疫情中心記者會上鞠躬道歉。

梅家樹表示，此次敦睦計畫，因任務期間相關防疫工作未做好，造成人員感染新冠肺炎，代表海軍向社會大眾表達歉意。

另外，參與遠航官士兵，現階段已開始進行檢疫動作，對於相關人員及家屬，也表達歉意，後續將竭盡最大努力，照顧染疫官兵及照顧家屬。

另外，日前一位台北酒店女公關（案379）確診引發社會恐慌，4月16日指揮中心公佈最新檢驗結果，該案所有的接觸者篩檢結果都是「陰性」，可以暫時鬆口氣了！

資深媒體人黃創夏在臉書諷刺，「酒店防疫強過軍方防疫？」

(中時電子報)