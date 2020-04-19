22日起可持健保卡至超商預購口罩？ 行政院回應了 16:262020/04/19 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院發言人Kolas Yotaka (本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院發言人Kolas Yotaka今日接受記者電訪表示，行政院規劃未來可至超商刷健保卡預購口罩的「口罩實名制3.0」，目前正在測試，至於是否將在22日(三)上路，要待明日開會討論後才能確定。 行政院目前規劃，讓民眾可到7-11、全家、萊爾富、ok便利商店持健保卡預購口罩，相關流程是至超商的事務機插健保卡預購或續購，待操作完成後，事務機會自動印出白單，民眾再持白單至櫃檯結帳即可。 Kolas表示，行政院政委唐鳳也曾親自測試，在超商領口罩並順便用健保卡續訂口罩時，流程約55秒。 (中時 ) #口罩 #超商 #行政院 #健保卡 也許您會感興趣 推薦閱讀 4～8歲小童口罩 今起全面網購 01:242020/04/15 生活新聞 陸口罩日產能達2億片 04:102020/04/15 財經焦點 兒童口罩 議員籲國中小配發 01:242020/04/15 地方新聞 兒童口罩明增量 竹市竹北有夠罩 01:242020/04/15 地方新聞 設定一次 一支手機輕鬆幫全家人網購口罩 14:412020/04/15 科技 政院澄清未使用Zoom召開視訊會議 籲藍委勿以訛傳訛 17:442020/04/15 政治 新冠病毒可在衣物上活多久？最恐怖的竟是醫用口罩 10:392020/04/16 生活 竹市兒童口罩增3倍 冠全台 04:102020/04/17 地方新聞 北市信義區健康服務中心 口罩自動販賣系統假日不打烊 20:442020/04/17 生活 逾20國指定救援！這對師兄弟讓台灣口罩機發光 14:002020/04/19 財經 政治熱門新聞 海軍爆發24例確診 網友怒點名：這3人要拔官！ - 政治 驚！韓國瑜面臨罷免 高雄運將終吐真實心聲 - 政治 張經義學姐爆他為何說來自台灣 沈富雄驚訝問一句 - 政治 海軍撒大謊全程戴口罩？官兵拉正妹狂嗨27秒影片曝光 - 政治 洛杉基：罷免成功或失敗 韓國瑜都是「贏家」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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