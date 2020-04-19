行政院發言人Kolas Yotaka今日接受記者電訪表示，行政院規劃未來可至超商刷健保卡預購口罩的「口罩實名制3.0」，目前正在測試，至於是否將在22日(三)上路，要待明日開會討論後才能確定。

行政院目前規劃，讓民眾可到7-11、全家、萊爾富、ok便利商店持健保卡預購口罩，相關流程是至超商的事務機插健保卡預購或續購，待操作完成後，事務機會自動印出白單，民眾再持白單至櫃檯結帳即可。

Kolas表示，行政院政委唐鳳也曾親自測試，在超商領口罩並順便用健保卡續訂口罩時，流程約55秒。

(中時 )