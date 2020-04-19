狄鶯的兒子孫安佐前年在美國出事時，她的臉書粉絲頁飽受酸民留言攻擊，因此關閉。狄鶯今（19日）嘆說：「做人太辛苦了，要面面俱到。」她直到去年底陸續上節目才恢復粉絲頁，霸氣說：「我從小保護家人長大的，我最怕的事已經發生（弟弟過世）、最怕的也即將發生（媽媽病危），我的人生不能再躲了，我還怕酸民就不叫狄鶯了。」

人前總是霸氣形象的狄鶯，性格養成是為保護家人使然。有粉絲曾留言給她「妳不能因為少數酸民就放棄和我們的聯繫」，她很感謝關閉的2年多來仍有粉絲支持，「我就是霸氣，就是做自己，我從不講髒話，只是講實話，如果講出來，我有做的我就道歉，如果沒有，那就是酸民造口業，我還是狄鶯，不會被你們打垮」。

狄鶯從小就知道自己不能倒下，挺過一切風雨之後，「我先理清思緒就會做回狄鶯，我告訴自己要勇敢堅強，盡力做到好；我把我的經歷告訴大家，如果我的隻字片語可以影響到許多人，那我就是做善事，人生還是要開心的活下去；工作時，我把歡樂帶給大家、苦中作樂，回家就是和我老公互相取暖」。

(中時 )