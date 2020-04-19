國防部今(19)日表示,「中央流行疫情指揮中心」昨日連夜針對敦睦支隊全體744員官兵實施篩檢,並於今日記者會正式發布,確診人數為21員,含昨日3員計24員,均屬磐石軍艦,其餘康定及岳飛兩艦,目前無確診個案。

國防部指出,本部將編成專案調查小組,由軍政副部長任組長,納編總督察長室、軍醫局、政戰局、法律司及海軍相關部門,配合「中央流行疫情指揮中心」,秉「公開、透明、信任、專業」的最高原則,釐清敦睦支隊任務執行全程各項防疫作為,誠實面對，絕不隱瞞。

(中時電子報)