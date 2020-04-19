國防部：敦睦支隊確診24官兵都屬磐石軍艦 另2艦目前無確診 16:292020/04/19 中時電子報 吳家詮 、中國時報、 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部：確診24官兵都屬磐石軍艦 另2艦目前無確診。(圖/翻攝自 海軍司令部官網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今(19)日表示,「中央流行疫情指揮中心」昨日連夜針對敦睦支隊全體744員官兵實施篩檢,並於今日記者會正式發布,確診人數為21員,含昨日3員計24員,均屬磐石軍艦,其餘康定及岳飛兩艦,目前無確診個案。 國防部指出,本部將編成專案調查小組,由軍政副部長任組長,納編總督察長室、軍醫局、政戰局、法律司及海軍相關部門,配合「中央流行疫情指揮中心」,秉「公開、透明、信任、專業」的最高原則,釐清敦睦支隊任務執行全程各項防疫作為,誠實面對，絕不隱瞞。 (中時電子報) #國防部 #敦睦 #支隊 #確診 #24官兵 #都屬 #磐石 #軍艦 #另2艦 #無確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣又0確診！網暴動對「她」示愛 20:222020/04/16 生活 用客房燈大玩花樣！南北2家飯店外牆有新「亮」點 21:362020/04/16 旅遊 零確診再現 2本土未明勿鬆懈 04:102020/04/17 生活新聞 零確診只是第一步！專家：病毒沒感染到60％ 的人不會停 11:112020/04/17 生活 好消息！零確診地方振奮送飲料店家祭優惠 17:362020/04/17 生活 一分鐘看懂 今日指揮中心疫情重點 17:422020/04/17 生活 逢甲商圈及通路飯店 感恩集氣 01:052020/04/18 生活新聞 海軍敦睦艦隊疑1官兵確診 高市衛生局證實接獲通報 13:002020/04/18 社會 敦睦艦隊傳確診 除參謀總長黃曙光外、海軍司令也須自主管理 15:282020/04/18 政治 新聞透視》美有前車之艦 防疫不能鐵齒 04:102020/04/19 生活新聞 軍事熱門新聞 陸製殲教9教練機 外銷成功賣到東南亞 - 軍事 國防部：敦睦支隊確診24官兵都屬磐石軍艦 另2艦目前無確診 - 軍事 搶國際低價戰機市場 陸外銷型FTC-2000G首飛成功 - 軍事 為何俄國與大陸仍忌憚F-16戰機？ - 軍事 反潛戰力突破 陸056A秀拖曳線列聲呐 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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