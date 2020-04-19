國軍昨爆發確診個案，國防部隨即下令士官兵每日均需戴口罩，指揮中心未來將調配每日29萬片口罩的量供國軍使用，對此指揮官陳時中表示，此時調配口罩給國軍與官兵確診無關，是早就擬定好的計畫，未來也不會排擠到民眾的日常需求。

陳時中表示，上周國防部已提出要求，表示軍隊訓練上有口罩的需要，因次向行政院提報，但口罩的整體需求與分配必須要經通盤考量，因此經一周的討論後，認為目前國內的口罩日產量足以應付，因此才會在昨天予以核可，配發國軍每日約29萬片的需求。

(中時 )