才宣布全軍供應口罩就爆群聚 陳時中：無關敦睦艦隊疫情 16:292020/04/19 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 才宣布全軍供應口罩就爆群聚 陳時中：無關敦睦艦隊疫情。(圖/中時電子報) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國軍昨爆發確診個案，國防部隨即下令士官兵每日均需戴口罩，指揮中心未來將調配每日29萬片口罩的量供國軍使用，對此指揮官陳時中表示，此時調配口罩給國軍與官兵確診無關，是早就擬定好的計畫，未來也不會排擠到民眾的日常需求。 陳時中表示，上周國防部已提出要求，表示軍隊訓練上有口罩的需要，因次向行政院提報，但口罩的整體需求與分配必須要經通盤考量，因此經一周的討論後，認為目前國內的口罩日產量足以應付，因此才會在昨天予以核可，配發國軍每日約29萬片的需求。 (中時 ) #口罩 #國軍 #群聚感染 #指揮中心 #國防部 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 4～8歲小童口罩 今起全面網購 01:242020/04/15 生活新聞 陸口罩日產能達2億片 04:102020/04/15 財經焦點 兒童口罩 議員籲國中小配發 01:242020/04/15 地方新聞 兒童口罩明增量 竹市竹北有夠罩 01:242020/04/15 地方新聞 地下賭場人擠人 恐成防疫破口 04:102020/04/15 地方新聞 只有台灣推蒸口罩？網曝關鍵真相 09:352020/04/15 日常 新冠病毒可在衣物上活多久？最恐怖的竟是醫用口罩 10:392020/04/16 生活 竹市兒童口罩增3倍 冠全台 04:102020/04/17 地方新聞 北市信義區健康服務中心 口罩自動販賣系統假日不打烊 20:442020/04/17 生活 逾20國指定救援！這對師兄弟讓台灣口罩機發光 14:002020/04/19 財經 生活熱門新聞 帛琉0確診我軍艦卻染疫？台大醫：有2種可能 - 時事 台中＋1 艦隊確診者曾返台中住家 - 生活 周二鋒面南下 吳德榮：降溫連雨6天 - 生活 敦睦艦隊恐已爆2次感染 台大醫：全船恐3~4成中鏢 - 生活 12生肖本周運勢 這生肖有意外收入財運第1 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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