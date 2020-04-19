副市長令狐榮達等遇到坐在草地野餐的外籍移工，主動向前關懷；並宣導疫情期間應加強自主健康管理。（陳世宗攝）

建設局長陳大田說明，台中公園作為優先示範區，設置15面5國語言告示牌與隨時語音廣播。(陳世宗攝)

防疫無國界！台中公園鄰近台中火車站，每逢假日遊客眾多，也是移工休憩聚會場所。副市長令狐榮達19日下午實地走訪，視察防疫告示牌、遊戲區、公廁消毒清潔等防疫措施。令狐榮達說，市府不只在人潮群聚處加強防疫宣導，更超前部署各項防疫措施，維護市民與移工安全。

令狐榮達19日在建設局長陳大田、勞工局長吳威志等人陪同下，走訪台中公園，遇到坐在草地野餐的越南籍移工，令狐副市長除主動向前關懷，也宣導疫情期間應加強自主健康管理；包括保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離、咳嗽戴口罩、勤洗手等措施。

令狐榮達表示，今年3月起，市府勞工局在假日均派員前往各人潮聚集以中文、英文、越南、印尼、泰國等5種語言向移工、市民宣導防疫資訊，針對遊客眾多的台中公園；建設局全面消毒兒童遊戲設備及公廁等民眾常接觸範圍，高標準落實防疫措施，讓民眾玩得安心、逛得放心。

陳大田說，為提供民眾安心休憩環境，針對台中公園湖面、植栽、兒童遊戲區、公廁等處，皆有專人定期清潔消毒，兒童遊戲區每日早中晚3次、廁所每小時1次；另台中公園將作為優先示範點，設置15面5國語言告示牌與即時語音廣播，提醒民眾及移工落實安全社交距離、勤洗手及戴口罩，其餘人潮眾多的公園將陸續評估跟進。

吳威志指出，台中市為全國移工第二大所在城市，移工人數達10萬餘人，為守護東南亞移工健康與權益，市府已跨局處組成「勞工健康防疫關懷小組」，持續至東協廣場、台中火車站、台中公園、綠川等移工聚集地解說防疫措施，讓移工更輕鬆取得防疫資訊。

市府未來將持續以多國語言加強防疫宣導，呼籲移工朋友「勤洗手、不共食」、「保持社交距離」、「公共場所戴口罩」等防疫注意事項，做好自主健康管理，若身體不適應盡速就醫。

(中時 )