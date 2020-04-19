美國流行樂壇天后「女神卡卡」（Lady Gaga）在世界衛生組織（WHO）全球慈善演唱會「一個世界，一起在家」舉行前夕，公開力挺世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），大讚對方是超級明星，引發網友熱議。譚德塞今（19）日在推特特別感謝Lady Gaga及其他歌手、藝術家，用歌聲讓世界聯繫在一起。

「一個世界，一起在家」（One World: Together At Home）直播演唱會。世衛秘書長譚德塞於6：39：00左右出現在影片中

包括Lady Gaga、香港歌神陳奕迅等全球明星19日齊聚線上，接力為WHO全球慈善演唱會「一個世界，一起在家」（One World: Together At Home）開唱，用美妙歌聲為正在對抗新冠病毒的前線醫護人員加油打氣。

演唱會前夕，Lady Gaga大讚世衛秘書長譚德塞是超級巨星的一席話引發網友熱議。

演唱會結束，世衛秘書長譚德塞也在推特上公開感謝參與盛會的各國明星及協助演唱會實現的慈善家，最新一則貼文中，他標記Lady Gaga、「全球公民」執行長伊凡斯（Hugh Evans）、卡卡星媽Cynthia Germanotta等人在實現這場慈善演唱會中扮演的關鍵角色，他讚美這場美妙的演唱會在過去幾小時中，為全球不同時區的百萬觀眾帶來團結、同情、藝術及幽默感。

A beautiful finale to an important concert: One world, #TogetherAtHome, which brought solidarity, compassion, artistry & yes, humor to millions of people over many hours and time zones. Thank you @ladygaga, @Hughcevans & @momgerm for your key role in making it happen. Solidarity! pic.twitter.com/pP67U52Abp — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 19, 2020

另外，在這場長達約6小時的直播演唱會中，譚德塞也一度現身直播影片中，他在影片中表示，今天全球齊聚一堂，哀悼因為疫情所失去的一切，新冠病毒讓全球失去很多，但也帶來特別的機會，將彼此的不同擺一邊，打破藩籬，只看見彼此的優點，並確保分裂不會再發生。他在影片中特別感謝各國藝術家、慈善家、聯合國，讓這場音樂會得以實現，當中他也再度點名Lady Gaga，及「全球公民」執行長伊凡斯表達感謝。

「一個世界，一起在家」世衛慈善演唱會由女神卡卡發起，世衛及非營利組織「全球公民」聯合籌辦，包括艾爾頓強（Elton John）、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、席琳狄翁（Celine Dion）、小天后泰勒絲（Taylor Swift）、足球明星貝克漢（David Beckham）等A咖明星都共襄盛舉。

(中時電子報)