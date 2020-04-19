富邦悍將本周踢館樂天桃猿卻苦吞2連敗，總教練洪一中坦言目前球隊投手的問題是主因，尤其4名洋投中，羅力、包林傑都出狀況，讓他相當傷腦筋先發輪值的調度，今日派出投1休4的索沙搶勝，避免慘遭桃猿橫掃。

羅力一直是悍將的主力洋投，不過近2年都趕不上開季，洪總透露羅力並非手（投球）出問題，而是身體其他狀況，「羅力休息將近一個月都沒投球，最近才開始練投，也還要一段時間，因為投太多會疲勞，現在還在調整。」

羅力效力中職將邁入第8年，是少數長期在台灣維持穩定貢獻的洋投，不過他自3月14日官辦熱身賽後就沒有再出賽，當天他後援4局被敲3支安打、失2分，拿下救援成功。

此外另一名洋投包林傑有腳傷困擾，至今連投球都還沒開始練習，加上今年受疫情影響，找新洋將相對困難許多，洪總透露從上周就開始煩惱，「洋將在中職是很重要的因素，4洋投有2個出問題，真的很傷腦筋。」

悍將團隊打擊率2成99在四隊中僅次於桃猿，昨日對上桃猿分差一度多達10分，不過打線在最後2局攻下7分差點翻盤，讓桃猿捏一把冷汗，洪總也說球隊有打擊但若投手出問題也很難贏，「打完5局如果落後，會考慮要不要硬拚，但也會想到明天有比賽，是不是要保留一點，都要思考，所以中繼投手也很重要，現在有機會贏的都盡量把握住。」

(中時 )