新加坡歌手黎沸揮這幾年都在新加坡的音樂學校教課，從事籌劃方言劇等音樂相關工作，鮮少現身台灣公開活動，近來受新冠肺炎疫情影響，黎沸揮遵守政府指令宅在家，但癌母的健康狀況令他非常憂心，今（19日）是88歲黎媽媽的生日，孝順的他與大哥、大姊等兄弟姊妹各安排不同時段，在線上為母親送上祝福，開明的黎媽媽諒解目前外面疫情嚴重，不難過自己今年的生日特別「冷清」，黎沸揮說：「老媽要大家以安危為重，珍惜現在，才有未來，老媽子萬歲萬歲萬萬歲。」

黎沸揮曾創作〈等你等到我心痛〉及〈愛如潮水〉等膾炙人口經典好歌，當年以〈說走就走〉等歌曲走紅台灣，他日前接受新加坡媒體訪問，提到母親健康情形，他直言：「老媽近來身體不好，已很久沒出門，我會經常去看她，沒辦法得要出門。」他一星期至少開車去探望母親兩次，來回車程約一個半小時。

黎沸揮的母親患病已很長一段時間，兄弟姐妹都會幫忙照顧、鼓勵母親，大家經常以視訊方式和媽媽對話，「因為老人家最重要就是給她信心和關懷」；百行孝為先，為了幫助母親抗癌，黎家的七個子女克服疫情困難、隨時保持聯絡，黎沸揮說：「我們無時無刻都會連線了解近況，大家都會抽出時間照顧老媽，我們知道她感受得到，也希望她一直保持正能量，開朗和積極。」

19日是黎媽媽88歲大壽。（翻攝藝人IG）

黎沸揮為母親按摩。（翻攝藝人IG）

黎沸揮創作無數經典好歌。（翻攝藝人IG）

(中時 )