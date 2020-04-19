台灣今日新冠肺炎確診暴增22例，其中21例來自海軍敦睦艦隊，其中一個確診疑似在船上就出現症狀，沒回報而釀成了防疫破口，但網友對此質疑，「隔離六天當下，真的有人敢上報嗎」，點破了不敢回報的心態。

敦睦艦隊3艘軍艦上的700多名官兵在昨日集中檢疫所隔離並採檢後，今日即暴增21例確診來自磐石艦。原PO在PTT上發文指出，聽說原本船艦上的人有隔離6天，但3人在船上就有症狀，結果沒上報還放下船，最後就是緊急召回，還被抓出確診21人。

但原PO就分析，「可是在當下，大家真的敢講真話嗎」，大家都想放假，那時也無人能確定是否確診，講了可能就是害全船都不能放假，一堆人都會很不爽你，以後大概會過得很慘。

底下有不少人紛紛贊同回應，「誠實就是自己被長官電死，不誠實就是長官被其他人電死，你選？」、「一定不敢報啊，每個都想放假」。

不少人質疑為何有症狀還能下船，原PO出面點出關鍵問題。(摘自PTT)

另外也有人認為，「不敢往上報，然後放回家馬上自己去看醫生？」、「只有頭痛，一堆實習兵想說船坐太久，急著放假就輕忽了」、「這個講了只會被當小感冒，講一定是敢講，但不會有結果」。

(中時電子報)