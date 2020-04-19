新冠肺炎疫情嚴重肆虐歐美多國，美國紐約疫情也十分嚴重。一名住在門羅郡潘菲爾德（Penfield）的母親感染新冠肺炎，但大約有5週的時間都並未出現任何症狀，就在這樣不知情的狀況下，她將病毒傳染給同住屋簷下的17名孩子們。

綜合《太陽報》、《每日郵報》等外媒報導，珍希克（Brittany Jencik）領養了多名孩童，總共扶養18個孩子，其中有17人都和她同住一個屋簷下，她大約在5週前感染新冠肺炎，至今都不知道感染源為何，她將病毒帶回家中渾然未覺，直到症狀陸續出現，才發現情況不妙。

珍希克表示「這真的是非常煎熬的1個月，在我病的最嚴重的幾天裡，我害怕再也無法恢復到跟從前一樣」，當家中孩子們也接連出現症狀，她表示，真的從未感到如此害怕過。

如今1個月過去，一家人逐漸恢復健康，但目前仍然處在隔離階段，珍希克擔心病毒可能滯留在家中各項物品上，請來友人幫她清潔家中。她表示，要盡她所能保護自己所愛的人。

根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計，全美目前已有735242人感染新冠肺炎、累計達39000人死亡。

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(中時電子報)