新冠肺炎疫情衝擊全球，南美洲國家厄瓜多截至目前為止，確診達9,022例、死亡人數則有456人。然而，根據厄瓜多其中一省瓜亞斯（Guayas）的官方公布4月上旬死亡人數總共有6,700 人，相較同時期的非正常死亡人數1,000人高出6倍；顯示出有許多感染新冠肺炎病毒的患者，還來不及接受檢驗就已病逝，也因此無法納入官方統計，造成檢驗數據太少、病毒難以追蹤。

根據英國廣播公司《BBC》報導，厄瓜多最大的城市瓜亞基爾（Guayaquil）是目前疫情最嚴重的地區。當地居民表示，因為死亡人數劇增讓政府忙的焦頭爛額、無暇處理，他們只能將遺體以床單包裹放置家中，或者直接放在大街上；也因為死亡人數實在太多，家屬甚至必須將遺體放在家中長達5天才能處理後事。為此，厄瓜多政府自上周開始緊急分配數千個「紙箱棺材」到瓜亞基爾，並設立「市民專線」協助家屬處理遺體。

根據瓜亞斯政府估計，當地以往月平均死亡人數僅有約2,000人，現今死亡人數平均暴增了4到5倍，很有可能就是疫情導致。但因這些人皆未接受篩檢便死去，因此無法納入官方數據中。

另外，有評論指出厄瓜多疫情嚴峻主因，極有可能為健保系統不堪負荷、醫療資源不足；另外，瓜亞基爾的市長維特里（Cynthia Viteri）也曾指出，瓜亞基爾因為與歐洲航空交通連結，因此特別容易感染病毒。

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(中時電子報)