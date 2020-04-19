高美濕地木棧道人流上限為900人，19日下午維持在5、600人之間。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

清水分局派員加強高美濕地聯外道路的交通疏導。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

四天三度零確診，旅遊景點重現出遊人潮，台中高美濕地實施防疫人流管制，木棧道上限900人，19日下午造訪人數維持在5、600人，雖然並未超過上限，但人車較上周明顯增加，警方除加強交通疏導外，也派員到場宣導人流管制、配戴口罩及保持社交距離。

中央流行疫情指揮中心10日宣布，為防止疫情持續延燒，著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施。位於台中清水的高美濕地為國內外觀光熱點，木棧道人流上限為900人。

遊客趁著假日好天氣，到高美濕地透透氣，19日下午造訪人數維持在5、600人，清水分局除派員加強交通疏導，高美派出所所長李財安也率員到場宣導，手持大聲公呼籲「配合人流管制、全程配戴口罩、保持安全社交距離」等。

坐在涼亭休息遊客聽到警方宣導，馬上將口罩戴上，一群遊客經過時也向警方表示「全力配合喔！」一名小男童也向李財安所長表示「警察阿伯，辛苦了！」讓在場警方揪甘心。

清水分局長張啟祥表示，對於防疫工作，警方盡全力阻絕任何可能破口，以防止群聚感染發生，除勸導高美濕地攤商自主性加強防疫工作外，也提醒遊客做好自主健康管理，全程配戴口罩並保持社交距離，預防感染風險。

(中時 )