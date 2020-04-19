嘉義市青年學院勇契學課程，帶領青年探索團隊合作力。（廖素慧攝）

嘉義市青年學院勇契學課程培養年輕力。（廖素慧攝）

嘉義市政府培養年輕力，開辦青年學院「勇契學」課程，藉此養成實戰技能、利他服務、創新創造及自我（在地）探索，並結交朋友，81人報名爭取20個名額，第一階段已刷掉一半人，最後將評選出圓夢行動力優異的團隊獎勵。

市府智慧科技處開辦勇契學課程，有16歲至24歲高中職、大學生及上班族81人報名，有46人通過第一階段書審，參加18、19日在文創園區舉辦的課程，包括在地創生的設計講座、團隊合作體能的探索體驗等活動，第二階段再精選20人出線。

市府智慧科技處長郭軒志說，課程安排在4月至6月的周休二日，有在外地求學的嘉義子弟參加，也有外地人到嘉義求學、工作想留在嘉義深耕發展，他們希望透過勇契學課程，更深度認識嘉義，與在地文化連結，激發在地創生的新意。

目前就讀嘉義女中的學員，喜歡參加社會議題的活動，打算把這次勇契學的結業證明，作為以後大學推薦甄試的備審資料；有消防員希望把勇契學所學到的知識，帶回自己的家鄉運用。

(中時 )