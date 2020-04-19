海軍敦睦艦隊磐石軍艦爆出24人感染新冠肺炎，國防部坦承進一步追查後發現出訪官兵並未全程戴口罩。國民黨台北市議員王鴻薇質疑，軍方有沒有給足軍艦上足夠的口罩 ，一定要查清楚講明白。

繼昨天公布的3人之後，我國出訪敦睦艦隊上再有21人確診新冠肺炎，原本國防部宣稱出訪時間有戴口罩，但官兵未戴口罩拉正妹狂嗨被踢爆後，今（19）日中央流行疫情指揮中心記者會上，國防部坦承進一步追查後發現出訪官兵並未全程戴口罩。

國防部副部長張哲平說，敦睦艦隊出訪是年度計畫，行前準備時口罩背了三萬片，足夠全艦官兵每人每天一片，可用45天。

不過國民黨台北市議員王鴻薇質疑，軍方有没有給足够口罩也應該要查。尤其在4月14號之前全體國軍 每天只分配到1萬7千片口罩，只佔全體軍官的1成，少得可憐。

王鴻薇批評，之前還讓軍人自行準備口罩，引起社會譁然。 敦睦艦在海上一個月，不可能去排隊或者在網路上預購口罩， 軍方有沒有給足軍艦上足夠的口罩 ，一定要查清楚講明白。

(中時電子報)