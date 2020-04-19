海軍敦睦支隊爆發感染新冠病毒有24名官兵確診，國防部今天說，目前確診官兵都是集中在磐石艦上，其他兩艘康定及岳飛兩艦，目前無確診個案，為何會只有磐石艦上官兵染新冠病毒，據瞭解，是因為磐石艦噸位大，空間較寬廣，所以隨行的實習官兵、儀隊、樂隊、莒拳隊等成員都住在磐石艦上。

據熟悉海軍人士說，因為例年敦睦艦隊出訪友邦，磐石艦由於是大噸位補給艦，空間廣大，所以隨行的實習官兵、儀隊、樂隊、莒拳隊等成員都住在磐石艦上。

海軍磐石艦官兵染新冠肺炎大消毒。（國防部提供/吳家詮傳真）

加上該艦會佈置成宣傳會館及舉辦邦誼酒會場地，友邦官員及當地僑胞，都會上船參加晚宴及活動，此次也不例外，因等同對外開放，因此才造成磐石艦上官兵集中感染。

為何確診海軍官兵全是集中磐石艦原因曝光，圖為磐石艦今天即刻大消毒。（國防部提供/吳家詮傳真）

磐石艦傳出24名官兵確診新冠病毒後，國防部化學兵單位，今天上午已經登艦做消毒工作，艦艇內外不放過任何一處死角，都噴灑消毒液，就怕衍生挺內感染，成為防疫破洞。

(中時電子報)