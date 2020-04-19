羅時豐（D.L）睽違20個月將推出最新國語專輯《體驗Experience》，他之前因全心投入新專輯錄製，勞心勞力下壓力過大，導致多年前開刀引發的腸沾黏後遺症等舊疾復發，去年底前往醫院開刀治療才救回一命，醫師坦言：「若再晚來半天，恐怕小命不保。」這場意外讓他更加珍惜，感謝老天爺眷顧及家人照顧，出院後他重新配唱專輯主打歌〈體驗〉，推翻之前錄好的版本，用雲淡風輕、溫暖的中低音，詮釋經歷生死交關後的人生故事。

他在〈體驗〉MV中飾演男女主角的鄰居，成為「樓下的房客」，面對頭頂小倆口的愛慾糾葛，D.L默默「體驗」情侶午夜「床戰」聲，並適時用棍子頂兩下天花板示意提醒情侶：「該休息啦！」相較於羅時豐這首歌唱腔的雲淡風輕，該曲MV除了有血脈噴張的激情戲碼，更探索現代都會的危險情人、躁鬱症候群，他在MV裡飾演「樓下的房客」，樓上則住著一對熱戀的情侶，以「第三者」的角度旁觀這對戀人的感情起伏，男女主角體驗自己的人生ing，身為鄰居的羅時豐也因為這對愛侶的生活，彷彿也回放自己的人生、重新體驗愛情的開始與結束。

MV中最受矚目、最吸睛的，是羅時豐的愛狗「Duffy」獻出螢幕「第一次」，一身雪白亮晶晶的它威風凜凜，非常聰明又討喜。2歲大的薩摩亞犬Duffy，是羅時豐的兒子在美國唸書時養的，去年特地從美國運回台北，個性迷人、長相憨厚，非常討人喜歡，羅時豐坦言家庭生活變得更熱鬧，生活更多姿多彩，「我每天看著牠吃東西、睡覺、奔跑等，帶給我很多意想不到的體驗！就像一起演出〈體驗〉MV，我與Duffy的親親，也是我人生第一次體驗」 。〈體驗〉MV將於20日中午12點上線。

羅時豐日前拍攝新歌MV。（海蝶音樂提供）

羅時豐日前與愛犬一同拍MV。（海蝶音樂提供）

(中時 )