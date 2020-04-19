北京明定8類人員 需核酸檢測 18:572020/04/19 旺報 林永富 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京市衛健委新聞發言人高小俊。（截圖自央視直播畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京市衛健委新聞發言人高小俊19日介紹，近日，北京疫情防控領導小組印發工作方案，明確對8類人員實施核酸檢測： 1.新冠肺炎病例和密切接觸者； 2.發熱門診就診人員； 3.急需住院治療患者； 4.經北京口岸入境人員； 5.武漢返京即將解除隔離觀察人員； 6.中央和國家機關出差返京人員； 7.外地來京入住酒店賓館人員； 8.高三初三外地返京和入境進京師生員工。 (旺報 ) #北京 #核酸檢測 #新冠肺炎 #新冠病毒 #台灣 #大陸 #全球 # COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 肌肉痠痛病例少 不納入通報症狀 01:242020/04/15 生活新聞 新冠肺炎肆虐女歌手雞排業績掉5成曝生意增妙招 03:172020/04/15 娛樂 IMF預測經濟嚴重衰退 陸指主要經濟體應切實擔責 22:212020/04/15 兩岸 一個嶄新的後全球化世界 04:102020/04/16 時論廣場 藥華藥研發抗疫新藥 擬向美FDA申請臨床試驗 15:512020/04/16 財經 《生醫股》藥華藥超長效干擾素治療新冠肺炎 擬申請美FDA臨床 17:222020/04/16 財經 亞諾法攜台廠 製造新冠快篩劑月目標25,000人 11:472020/04/17 財經 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1290例 累計3869例 11:412020/04/17 兩岸 《大陸社會》武漢市上修新冠肺炎死亡數爆增1290例 累計3869例 15:472020/04/17 財經 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 不理美軍艦機巡弋 大陸南海設立西沙、南沙行政轄區 - 兩岸 - 旺報 中歐班列替代性強 3月開行、運量創歷史新高 - 兩岸 - 旺報 法媒：法國收到逾4億片口罩 多數來自大陸 - 兩岸 - 旺報 美國會推新冠疫情法案 對陸提起求償訴訟 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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