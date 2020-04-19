北京市衛健委新聞發言人高小俊19日介紹，近日，北京疫情防控領導小組印發工作方案，明確對8類人員實施核酸檢測：

1.新冠肺炎病例和密切接觸者；

2.發熱門診就診人員；

3.急需住院治療患者；

4.經北京口岸入境人員；

5.武漢返京即將解除隔離觀察人員；

6.中央和國家機關出差返京人員；

7.外地來京入住酒店賓館人員；

8.高三初三外地返京和入境進京師生員工。

(旺報 )