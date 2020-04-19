女星陸小芬當年是歌手出身，不過她在1980年以電影《上海社會檔案》走紅，陸小芬飾演被文化大革命迫害的少女，陸小芬在片中裸露上身的畫面引發社會轟動，奠定她性感女星的地位，陸小芬更成為1980年代的票房明星，人氣紅不讓。

陸小芬接著在電影《瘋狂女煞星》表現驚人，她在片中有性感演出外，該片還開啟台灣「女性復仇片」的風潮，人氣水漲船高的陸小芬不忘積極開拓戲路，並在1983年演出鄉土文學改編的《看海的日子》，成功拿下第20屆金馬獎影后。

陸小芬接著在1987年、1988年以電影《桂花巷》和《晚春情事》中，以命運坎坷的寡婦角色風光連續獲得第33屆、第34屆亞太影展最佳女主角，陸小芬成功轉型成為平凡母親的首要人選。

實力派影后陸小芬作品叫好又叫座，不過隨著她1990年赴美國進修後，陸小芬也在2005年低調與前議員陳俊源結婚，改開芳療工作室，淡出演藝圈的陸小芬近年也鮮少公開亮相。

(中時電子報)