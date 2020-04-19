敦睦艦隊群聚感染擴大，今天新增21人染疫，目前700多人已累計24名官兵確診，全是在磐石艦。資深媒體人李艷秋嗆，這不是超前部署，是沒有部署，更直問海軍、國防部6關鍵問題。

李艷秋指出，嚴重的是，敦睦艦隊靠岸後，全艦官兵就地解散，各自回到社區，從北到南到澎湖都有他們的足跡。艦隊爆群聚感染，海軍和國防部責無旁貸。該負責的，不必以「目前防疫為重，責任日後追究」來塘塞，這過程中誰決策不當、管理不善、教育宣導擺爛，就趕快負起責任，否則誰還會相信我們的軍隊有戰爭應變能力？

對此，李艷秋也直問海軍和國防部6個關鍵問題：

1.防疫如同作戰，軍隊對防疫的教育做了什麼？前3個確診案例，除了一人向醫官反映，其餘兩例都有症狀但未告知醫官，證明官兵根本欠缺對病毒的常識，對異常症狀也毫無警覺性。

2.艦隊在出發前，長官們對目的地的疫情充分掌握了嗎？據疫情指揮中心表示，艦隊在回程時才與指揮中心聯絡，詢問船舶靠岸有甚麼規定，證明艦隊在出發前，根本沒有連絡疫情中心蒐集足夠資料，就貿然出發。

3.4/15官兵下船前，海軍對700多人做了哪些健康管理？有沒有虛應故事？

4.在外國幾乎都封閉陸空交通的時期，誰決定敦睦艦隊要出航？為什麼？

5.敦睦艦隊真的只去了帛琉嗎？有沒有秘密任務未公布？

6.軍中生活如此緊密，每人每天卻分不到一個口罩，國防部連這件事都不敢反映嗎？三軍統帥把口罩到處送人做外交，自己的子弟兵卻暴露在高風險的感染環境裡，這是哪門子的邏輯？

網友說：「小心！1450又要甩鍋了。」、「政府每次都帶頭做錯誤示範！每人發一個口罩有那麼難嗎？做外交就這麼重要嗎？」

(中時電子報)