世界羽聯BWF世界巡迴賽目前直到7月份都停賽，戴資穎等好手暫時都沒能送給球迷精彩又感動的比賽，小戴透過Instagram分享今年全英羽球公開賽決賽最後一分畫面。

今年全英羽球公開賽成為因為新冠肺炎疫情停賽之前最後一場大賽，戴資穎一路闖進到女單決賽，再次面對中國大陸勁敵陳雨菲，這次小戴有備而來，直落二收下冠軍，而小戴獲勝的最後一分其實有點令人措手不及，陳雨菲其實有調動到小戴，陳雨菲突然將球打到後場角落，小戴從前場回身往後場要救球但來不及，膝蓋直接跪地，不過這一球出界，小戴愣了一下意識到自己獲勝。

看到這一幕，球迷紛紛留言想念可以看羽球比賽的日子，也懷念小戴的好身手，也有球迷說：「跪著迎接勝利！」「這麼一摔就贏了。」「這個ending是有點意外，但無損妳整場帥氣的表現，打這樣都多圈了很多粉絲，ending再神一點，粉絲就要破百萬啦～」也有球迷擔心小戴膝蓋這麼一跪滑膝蓋會很痛，留言關心她的膝蓋。

(中時 )