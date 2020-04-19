敦睦艦隊爆出24人確診新冠肺炎 高雄立委回應了 17:392020/04/19 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委劉世芳。 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委劉世芳、許智傑今日表示，今日新冠肺炎確診的22例中，有21例來自海軍敦睦艦隊，加上昨天的3例，已有24例確診。 劉世芳指出，該艦隊於4月9日抵達左營港，4月15日艦上700多名官兵及學生下船返家，提醒附近居民是否有接觸相關人員，並注意個人健康管理，慎防疫情擴大。 許智傑說，好不容易前兩天零確診，卻因為敦睦艦隊群聚感染而破功，就目前為止看起來，確實防疫有所疏失，但現階段應趕緊做好防疫，避免疫情繼續擴散。 (中時 ) #劉世芳 #許智傑 #新冠肺炎 #海軍 #敦睦艦隊 #左營港 也許您會感興趣 推薦閱讀 肌肉痠痛病例少 不納入通報症狀 01:242020/04/15 生活新聞 藥華藥研發抗疫新藥 擬向美FDA申請臨床試驗 15:512020/04/16 財經 《生醫股》藥華藥超長效干擾素治療新冠肺炎 擬申請美FDA臨床 17:222020/04/16 財經 新冠肺炎疫情延燒 義大應日系學生逐夢不停歇 18:232020/04/16 生活 鍾南山：新冠肺炎對患者中樞神經傷害不明顯 19:552020/04/16 兩岸 藥華藥新藥治療新冠肺炎 擬申請美臨床 04:102020/04/17 證券．權證 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1290例 累計3869例 11:412020/04/17 兩岸 《大陸社會》武漢市上修新冠肺炎死亡數爆增1290例 累計3869例 15:472020/04/17 財經 「奎寧」治療新冠肺炎 張上淳：國內未出現心臟副作用 14:332020/04/17 生活 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 政治熱門新聞 台中市衛生局說明艦隊爆發群聚感染 公布3案例足跡 - 政治 驚！韓國瑜面臨罷免 高雄運將終吐真實心聲 - 政治 張經義學姐爆他為何說來自台灣 沈富雄驚訝問一句 - 新聞 海軍爆發24例確診 網友怒點名：這3人要拔官！ - 政治 海軍撒大謊全程戴口罩？官兵拉正妹狂嗨27秒影片曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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