民進黨立委劉世芳、許智傑今日表示，今日新冠肺炎確診的22例中，有21例來自海軍敦睦艦隊，加上昨天的3例，已有24例確診。

劉世芳指出，該艦隊於4月9日抵達左營港，4月15日艦上700多名官兵及學生下船返家，提醒附近居民是否有接觸相關人員，並注意個人健康管理，慎防疫情擴大。

許智傑說，好不容易前兩天零確診，卻因為敦睦艦隊群聚感染而破功，就目前為止看起來，確實防疫有所疏失，但現階段應趕緊做好防疫，避免疫情繼續擴散。

(中時 )