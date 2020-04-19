台南市東山區李仔園地區有多處造林地，其中在茶園部落的產業道路盡頭有座種植台灣肖楠的森林，樹高近20公尺，林相優美，被山友視為小祕境。（莊曜聰攝）

台南市東山區李仔園地區有多處造林地，其中在茶園部落的產業道路盡頭有座種植台灣肖楠的森林，樹高近20公尺，林相優美，被山友視為小祕境。（莊曜聰攝）

台南市東山區李仔園地區鄰近175咖啡公路，登山步道四通八達，可通往大凍山、崁頂福安宮、仙公廟孚佑宮、天池等地，遊客不少，在李仔園的茶園部落更有多處肖楠造林地，其中一處肖楠森林有20年以上歷史，樹高接近20公尺，林相優美，加上沿途步道生態頗豐富，晚間還有螢火蟲飛舞，在當地有小祕境之稱。

政府鼓勵植樹造林，獎勵輔導造林計畫實施多年，除了林業用地外，包括一般民眾擁有的，屬非都市計畫區的農牧用地，以及不利生產的山坡地等都能申請，造林20年間，每公頃可獲得60萬元獎勵，2019年也推出新的「林業永續多元輔導方案」，還能發展森林遊憩與林下經濟。

台南市東山區李仔園一帶，就有幾處種植台灣肖楠的造林地，由於歷史悠久樹型相當優美，加上未曾開發，動植物生態豐富，也讓山友眼睛為之一亮，李仔園社區產業發展協會也規畫步道，讓遊客可以前往肖楠森林，吸收樹木芬多精。

山友可從李仔園的茶園部落前往天池生態區、龜形山等處，也能到大凍山及崁頂福安宮，其中往崁頂福安宮的一處產業道路叉路，蜿蜒而上後，在盡頭就有一座肖楠森林，林蔭成群且井然有序，靜謐氣氛讓人身心舒暢，但得有在地人引路才得緣到訪，算是居民的私房景點。

胡姓農民表示，台灣肖楠屬特有種，是一種高經濟價值的樹種，木材色澤略偏黃色，俗稱「黃肉仔」、「黃肉樹」，由於是針葉樹，葉子長得很像紅檜或台灣扁柏，因此有不少民眾誤認，台灣肖楠有特殊清香味，紋理通直系至，可做為建築、家具、雕刻用材，甚至還能製作線香跟乳液。

(中時 )