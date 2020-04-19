編按：台灣繼昨天新增3名軍艦確診者，今（19）日又一口氣暴增22名病例，累計達到420例確診。儘管美股周五暴漲逾700點，但國內0確診大破功，疫情爆炸是否衝擊明天台股，投資人不可輕忽，分析師提醒，下周大盤量能方面能否維持1500億之上與台積電能否守住300元大關，成為兩大觀察重點！

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上周五即預告月線將扣低點區，仍有機會翻揚向上助漲，再從成交量上觀察，上周4/9日高點即已突破大頸線10180的位置，4/13日成交量是來到38個交易日以來的最低量，但也能守住短期均線位置，其後成交量開始放大到1500億的標準攻擊量，且我也強調3/13日當天成交量是達到3028億，但4/10收盤點位是收在10157點。當天成交量也不過1212億就能站上3/13日收盤點位之上，很明顯只是心裡層面影響，實際上這根K棒的壓力早在下殺至8523點時已消耗殆盡。

而周五（17日）收周線，從周K線角度來看是連4紅，若參照去年來看，周線最長也不過連5紅，多數在第4紅時都會出現震盪整理，且截至今日為止也出現3個跳空缺口，若再出現跳空缺口，那就是技術線型所說的竭盡缺口。

這波從12197點下殺3674點，再從8523點開始拉抬至今也拉出2187點的空間。多方收復近6成失土，可以說在8523點的熊市趨勢拉到這隻熊連角都出來了，讓許多人還在懷疑這波熊市是否已轉為牛市。

目前川普總統一心想在5/1日恢復動工，並宣布三階段改善經濟計畫。

美國及其他國家政府紛紛使出渾身解數出大絕招刺激經濟，但疫苗研發若未能解決，想要維持如此拉抬效果有限。目前美國藥廠吉利德科學（Gilead Sciences）所研製的瑞德西韋（Remdesivirr）在治療美國首宗新冠患者，效果顯著，成為世界衛生組織目前唯一點名稱「具實際效果」的藥物，可望加速生產腳步！

本周台灣出現零確診，台積電法說會前許多人觀望，但台積電股價也沒有下跌，就說明影響不大，帶動本周攻勢延續上漲。再加上今天再報佳音，維持全年資本支出150～160億美元不變，主要是看好5G及高效能運算(HPC)，對先進製程需求強勁，也因先進製程技術領先，未因疫情大舉砍單，甚至Q1毛利率還創歷史新高每股大賺4.51元，全年營收上看成長19%，周五股價跳空大漲，一舉突破季線，收盤上漲20元，並站回300元關卡之上。

台積電帶動周五台北股市飛躍性大漲，盤中突破10700點關卡，領先日、韓股，挑戰季線反壓，並上演軋短空、搶解套行情。3/12日黑K棒位置高點與季線反壓位置約在10850點，也是長期均線壓力所在，量能方面能否維持1500億之上與台積電能否守住300元大關，成為下周關注焦點！

（本文作者為中華財經台分析師謝逸文）

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(中時電子報)