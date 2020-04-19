台灣民眾才剛開心0確診的消息，隨後今天一口氣增加22名新冠肺炎病例，其中21例是敦睦艦隊成員，敦睦艦隊累計共24例。消息一出，有網友馬上挖出海軍艦隊臉書粉專「艦隊防疫，銅牆鐵壁」的文宣，許多人一看紛紛加以嘲諷。

敦睦艦隊磐石艦群聚感染已累計24人確診，今天中央流行疫情指揮中心記者會上，國防部坦承進一步追查後發現出訪官兵並未全程戴口罩，海軍副司令梅家樹今日則在記者會上鞠躬，向社會大眾表達最大歉意。

確診爆增消息震驚，有網友在海軍臉書上挖出一張圖，發現圖上還這一句slogan「艦隊防疫，銅牆鐵壁」，原PO笑說，現在整個破功了，「怎麼這個圖片還沒撤呀? 有卦嗎」更是酸諷「熟悉的中華隊最對味？」

許多網友一看海軍這一張圖，紛紛被逗樂，紛紛加以吐槽造樣造句，「笑死，豬隊友」、「斷垣殘壁才對」、「自打臉」、「艦隊防疫，破銅爛鐵」、「放假在即，症狀隱匿」、「艦對防疫，通通隱匿」、「出國敦睦，回國蹲墓」。

對照目前疫情發展，多名官兵在艦上就已出現頭痛、嗅覺異常等不適症狀，醫官判斷沒事放下船，軍方仍選擇讓所有人下船返家，現在回頭來看這一張防疫圖，宛如成了自打臉的笑話。

(中時電子報)