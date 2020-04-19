資深媒體人呂文婉離婚10年，曾透露當年為了想快點斷乾淨與前夫的關係，甘願「淨身出戶」，讓她損失慘重，最近她上節目回顧這段婚姻，竟自爆「是我對不起他。」

呂文婉日前上節目《單身行不行》聊到10年前的婚姻，表示自己一肩扛起養家責任，不只房子是她買的，其他開銷也是她負擔，前夫完全沒付出什麼。

而現在恢單後，她回頭思考這件事，竟說：「我覺得我反而…我認為是我對不起他。我發現男人的軟爛跟沒有責任，是你一手造就的。」認為對方會軟爛，也是自己給了他這個機會，「我後來就告訴我自己，妳不能怪他啊，這是妳一手栽培的。」

呂文婉以前上節目曾說，當年用前夫名字買200萬的外幣保單，未料離婚時對方全拿走，讓她相當傻眼，不只如此，連結婚時買的車子跟房子，也都是登記在男方名下，原本照規定她全都拿不到，最後還是求前夫，才拿回32坪的房子。

(中時電子報)