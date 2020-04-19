19日中央流行疫情指揮中心宣布新冠肺炎再增22例確診，其中21名皆為海軍敦睦艦隊官兵，全都集中在磐石艦上，全船累計已有24人確診。指揮官陳時中於記者會上坦言，確實擔心國軍資訊透明度不足，會有誠實疫調的問題。

外界普遍擔憂國軍軍隊式管理，過去曾有資訊透明度不足導致調查困難的問題，間接導致疫情失控成為防疫漏洞。陳時中對此坦言，確實會擔心疫調困難，但強調國防部已允諾會誠實配合指揮中心調查。他認為現在社會要有的共識應是發掘真相、誠實以對，才能精進未來管理的部分，他也相信台灣人的智慧有辦法解決軍方疫調所面臨的困境。

海軍副司令梅家樹中將今天向國人鞠躬致歉。（圖／攝影組）

陳時中也透露，台灣疫情之所以能控制得當，就是仰賴於「信任」，可能被傳染者對於防疫的信任，所以會坦誠告知出現的症狀，讓疫調人員在第一線釐清來源，即時匡列接觸者。這次敦睦艦隊染疫也是同樣情形，雖然是回到社區再召回，加上檢驗出來有狀況，根據以往的經驗來看，已經造成進一步風險，陳時中表示，他也感到相當緊張，18日漏夜做疫調就是為了守住第2條防線。

針對此次海軍爆增多例確診一事，國防部19日下午也發表聲明，將編成「專案調查小組」，由軍政副部長任組長，納編總督察長室、軍醫局、政戰局、法律司及海軍相關部門，配合中央流行疫情指揮中心，秉持「公開、透明、信任、專業」的最高原則，釐清敦睦支隊任務執行全程的各項防疫作為，誠實面對、絕不隱瞞。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)