彰化縣政府斥資1.3億元在伸港慶安水道打造彰化縣自然生態教育中心，矗立水畔超美白色建築，已成網美必拍景點。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府斥資1.3億元在伸港慶安水道打造彰化縣自然生態教育中心，矗立水畔超美白色建築，已成網美必拍景點。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府斥資1.3億元在伸港慶安水道打造彰化縣自然生態教育中心，矗立水畔超美白色建築，已成網美必拍景點。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化慶安水道，19日成龍電影《特警急先鋒》水上摩托艇先下水「衝」了！（蔡曉剛提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化慶安水道，19日成龍電影《特警急先鋒》水上摩托艇先下水「衝」了！（蔡曉剛提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府斥資1.3億元在伸港慶安水道打造彰化縣自然生態教育中心，矗立水畔超美白色建築，已成網美必拍景點，縣府正朝結合水上業者經營遊艇、泛舟，增加遊憩能量，19日成龍電影《特警急先鋒》水上摩托艇先下水「衝」了！掀起高潮迭起。

彰化縣自然生態教育中心歷經波折，去年10月大體完工，還待驗收，美麗建築，搭配水岸、風車，掀起驚豔連連，一躍成新地標，遊人好奇何時營運？縣府也寄予厚望，要結合大肚溪口生態，利用慶安水道發展水上觀光，打造「彰化冬山河」。

生態教育中心計畫委外，規範進駐業者初期投資1000萬元，一樓展覽設施含環境教育設備AR、VR，固定權利金每年10萬，營運權利金、土地租金再依比例計收，卻兩度流標了。

縣府城觀處長田飛鵬表示，目前正檢討委外內容，考慮改承租，並朝結合水岸遊憩，希望也有業者經營遊客可體驗的遊艇、泛舟，一起加乘，提升觀光能量。

台中市三棲救難協會19日先掀起高潮迭起，理事長張守宗表示，台中沒適合水域，申請到慶安水道救生演習，協會5部水上摩托艇和海巡提供救生艇，26位救生員電掣風馳，人直呼帥呆了。

可是上演「特警急先鋒」！協會蔡曉剛說表示，成龍拍片坐騎確實來了，去年在台拍攝，協會安全戒護救援，電影殺青後，劇組毅然捐船艇，首次亮相參訓。遊人拍照、看海看夕陽，也期待著未來慶安水道發展潛力無窮。

(中時 )