樂天桃猿21歲成晉是本季大黑馬，熱身賽繳出好表現，加上認真態度，在桃猿外野人才濟濟之下，搶下開季中外野手位置，不過例行賽開打後打擊成績不如熱身賽，他坦言有成績壓力會想比較多，對此總教練曾豪駒鼓勵他別害怕失敗，派他上場就盡力表現。

成晉在熱身賽出賽10場，33打數敲出12支安打，打擊率高達3成64；例行賽4場比賽，17打數僅敲3支安打，不過其中2支是全壘打，打擊率僅1成76與熱身賽有落差。

成晉透露在熱身賽時上場感覺較有自信，面對投手也不會害怕，不過例行賽可能因為有成績壓力，上場後會有點沒信心，想法有點猶豫，容易追打到壞球，心態還沒完全調整好。

曾豪駒則認為這是難免的，「他可能比較在乎結果，結果不好會影響打擊信心，不過每次累積經驗養分，會讓他慢慢成長，鼓勵不要怕失敗，派上去就盡力表現，如果失敗會告訴他問題在哪，下次再上去嘗試調整。」

曾豪駒表示將他從第九棒調到第二棒也是認為他揮棒軌跡、擊球感覺都還不錯，希望他繼續在這位置上努力，學會調適自己、知道如何成長。

(中時 )