娜路彎集團推出12道真空包裝美食，在宅經濟中打開不一樣的生存之道。（莊哲權攝）

台東丸八餐廳推出招牌菜外帶，吸引不少民眾訂購。（翻攝圖片／莊哲權台東傳真）

受疫情影響，許多人都不敢出門，餐飲業者想盡辦法求生存，台東老字號丸八餐廳將招牌菜減量後PO上臉書，吸引不少消費者前去訂餐，成功拓展外帶客源；娜路彎大酒店也推出調理真空包宅配到家服務，推出以來訂單爆量，希望能撐過疫情難關。

疫情持續肆虐，因為客人不上門，台東不少餐飲業生意一落千丈，有50多年歷史的丸八餐廳，以前逢周休都有6、7成客人，甚至常客滿，疫情爆發以來，假日訂桌數竟然掛零，考慮員工的生計，不忍心裁員，只能排休無薪假。

「沒路，就要找出路」，丸八陳姓業者找到替代方案，把海鮮魚羹、炸牛蒡、米糕、南瓜炒米粉等等招牌菜，改成適合小家庭的小份量，在臉書上促銷，民眾紛紛下單訂購，業者說，取貨時間消費者上門，不再冷冷清清，閏四月還要推出孝敬長輩的豬腳麵線。

另外，台東娜路彎大酒店餐飲業績也比去年同期如溜滑梯般下滑，許多喜宴不是取消就是延期，為求生存，推出12道高貴不貴的冷凍真空包，從冷盤、熱品、湯品，菜色齊全，只要經過簡單加熱處理，就可以在家裡享受到飯店主廚精心調理的美食，滿2000元可免費宅配 。

業者表示，該專案推出後，訂單爆量，不少人1次買足12道菜，大約是3000元，未來將在官網成立美食團購區，每月菜色都會更換，期望能在宅經濟中，開發出不一樣的生存之道 。

(中時 )