「可以隨意放生動物？不會影響當地生態嗎？」，台東網友18日在「卑南溪環境解說園區」發現1宗教團體放生鳥、青蛙等動物，貼上臉書「就是愛台東」後，引發網路鄉民撻伐，痛斥「隨意放生不顧生態，做功德反而變缺德」，台東縣政府農業處表示，釋放野生動物有破壞生態之虞，最高可處250萬元罰款。

「好恐怖，放了一堆」，該網友在「就是愛台東」貼文表示，有看到鳥、青蛙、泥鰍，還有袋子、網子裝著看不到的，因為帶著小孩不方便下車問他們在放什麼，也不知道到底可不可以這樣放生。

有網友痛斥根本就是假慈悲、真造孽，也有網友說，放生是為了貪功德，放錯地方，造成死亡，愚蠢至極，網友質疑，這些人自以為做善事，實際則是把這些不屬於當地的物種，棄置於不適合的環境中，能存活嗎？

台東縣政府農業處處長許家豪表示，該處為經濟部水利署第八河川局轄管之「卑南溪環境解說園區」，若該項放生行為未經八河局同意，不管是八河局或是民眾可以提供該團體名稱等資料逕為舉報，縣府調查屬實後，會給予裁罰。

許家豪指出，從照片中雖然無法辨識出有無保育類動物，但依野生動物保育法規定，未經主管機關許可，釋放野生動物處5至25萬元罰款，有破壞生態之虞，可處50至250萬元罰款。

(中時 )