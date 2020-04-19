面對近期豆粕漲價，業內擔心全球疫情導致物流中斷，大陸農業農村部畜牧獸醫局副局長魏宏陽19日在新聞發佈會上表示，這屬於心理預期推動上漲，實際當前國際大豆貿易秩序正常。他表示根據掌握情況，第2季大豆足以滿足國內的豆粕生產需求。

據第一財經報導引述魏宏陽說，從3月中旬開始，豆粕的出廠價格確實出現一定程度上漲，幅度到3月底達到最高，與3月中旬相比漲幅1噸漲了400元（人民幣，下同），從2900元漲到3300元。但與2016年以來多次出現高點如3600元1噸還有一定的距離，同時4月價格已回落至3200元左右。

魏宏陽另指出，由於受生豬產能相對降低、家禽補欄延遲等影響，今年豆粕用量與去年相比穩中略降，需求端並不支持豆粕價格大幅攀升，尤其目前大陸國內有較充足的大豆儲備，加上飼料企業技術可通過低蛋白日糧配方，在不影響生產水準之下調節豆粕用量，有信心保證供應量能夠滿足養殖業需求。

(旺報 )