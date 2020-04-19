俗話說「外行談戰術，內行看後勤」，雖然一談到海軍艦隊，大多數人在乎的是強悍的作戰艦艇，以及上頭各種攻敵百里的飛彈、火砲等武器。但是作戰艦艇若要遠洋四遠，長距離航行，就必須有良好的補給艦在隨伺補充資源。從這角度來看，海軍新一代的磐石號補給艦，其重要性不言可喻。而且，該艦還是台船公司打造的最大型水面艦，對於未來中華民國海軍的造艦計畫，都具有里程碑的意義。

軍武狂人夢介紹，在過去很長一段時間，海軍主要的補給艦，是AOE-530武夷軍艦，該艦162公尺，最大排水量17000噸，於1990年正式服役，成為海軍不可缺少的後勤角色，也是每一回遠洋敦睦艦隊的旗艦。然而，一但武夷號進港修理，不管是例行維修或是遭遇故障，那麼海軍的遠洋作業就會大受影響。因此海軍一直都希望，有第2艘的補給艦，可做為輪替的角色。

到了2009年，海軍正式編列56億台幣的預算，建造新一艘的油彈補給艦，並由海軍造船發展中心來設計，稱之為「禎祥計畫」，在當時，媒體也多以「禎祥艦」來稱乎，但其實那時候並未命名。

在2011年1底， 台灣國際造船（前中國造船公司）擊敗慶富、中信等對手，獲得油彈補給艦建造競標案，並於2012年12月21日開工建造，雖然造艦過程中，傳出一些插曲與意外，比如但2014年3月31日，台船高雄廠一座起重機因強風而受損，延遲造艦進度；又或者管線工程被爆出電源管線與訊號管線不能並列，必須重新施工問題。但是台船公司仍然在2014年底將軍艦完成，並在2015年交付給海軍，以花蓮磐石山為名，稱為磐石號，舷號532(AOE-532)。

中視新聞》海上野戰醫院！ 磐石艦今交艦

磐石號引進低雷達回波設計，上層結構帶有傾斜平面，外型相當優美。全長196公尺，宽25.5公尺，吃水8.6公尺，排水量20859噸，一舉超過武夷號近30公尺、3000噸，成為新一代的海軍最大軍艦。雖然艦體加大，但磐石號的迴旋半徑比武夷號還小，最大航速達到為22節，比武夷號還快上2節，都顯示它青出於藍的實力。

磐石艦的急轉彎展示，迴圈相當的小。(圖/中華民國海軍)

軍武小尖兵— 磐石軍艦

雖然磐石號的主角任務是為作戰艦艇補給油料、彈藥、物資，不過，它的設計也考量到對國內外人道援助的可能機會，因此艦上設有相當於野戰醫院的醫療設施，包括診療間、手術室、消毒間、牙科室和病房等，共有12張一般病床，還有一間三張病床的負壓隔離病房；艦上配置的醫療設備包括內視鏡機組、血液分析儀、超音波、移動X光機、麻醉機與高溫高壓消毒鍋等，也就是磐石號也可以擔任醫療艦的任務。

(中時電子報)