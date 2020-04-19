一年一度母親節即將到來，板橋凱撒大飯店以美味佳餚來歡慶母親節，即日起至5月10日止推出「愛獻媽咪幸福食光」，優惠方案分別為3樓家宴中餐廳提供桌席菜單，每桌1萬2800+10%元起、6人餐點外帶服務，不用7000元，及2樓卡拉拉餐廳主題套餐，每位1380+10%元起，讓消費者有更多選擇。

板橋凱撒大飯店家宴中餐廳提供母親節桌菜優惠活動，最低只要1萬2800元+10%起。（板橋凱撒大飯店提供）

板橋凱撒大飯店3樓家宴中餐廳於5月1日起10日提供10人份桌席，每桌1萬2800+10%元，含水果有13道經典料理，滿3桌以上加贈母親節8吋蛋糕乙個，且4月30日前先預付訂金，每桌再加碼贈送迎賓開胃菜3盤；同時，該飯店也提供6人餐點外帶服務，有和風煎干貝、鳳梨甜酸石斑魚、芝香奶油焗虎蝦等，每套6888元。

家宴中餐廳有提供包廂空間，民眾可安心享用餐點。（板橋凱撒大飯店提供）

位於2樓卡拉拉餐廳則於5月2日、3日、9日及10日供應主題套餐，每位僅需1380元+10%，主菜可3選1，有「炭烤戰斧豬排」、「低溫慢烤辣味牛小排」、「西西里漁夫海鮮盤」，當日用餐業者送康乃馨給媽媽，且消費滿3000元再贈貝索豬披薩1份、消費達6000元即贈精美法國紅酒1瓶。活動期間另提供母親節6吋蛋糕訂購，只要於4月30日前預訂可享85折優惠。

(中時 )