貴子坑溪更是惡臭難耐，造成嚴重環境及治安問題，啟動計畫後將成為親水區。（戴上容攝）

延宕多時的「新莊、泰山塭仔圳市地重畫」三月份審議通過，新北市長侯友宜19日前往塭仔圳視察宣布，翻轉塭仔圳勢在必行，5月將正式展開都市計畫，由各局處併行作業「能快不慢」，全力打造泰山親水綠地，第一區工程預計2025年完工。

新莊、泰山區塭仔圳多年來鐵皮工廠、私設道路林立，鄰近的貴子坑溪更是惡臭難耐，造成嚴重環境及治安問題，研議多年的整治計畫，今年3月經內政部及新北市都市計畫委員會審議通過，重畫計畫書草案已提報給內政部預審中。

侯友宜19日上午前往泰山文程路視察，立委洪孟楷、市議員鍾宏仁等也都到場關心。地政局簡報表示，5月份將公告「新莊、泰山塭仔圳市地重畫」都市計畫案，6月再公告重畫計畫書，預計明年就可動工，屆時將以中正路為界分為二區工程，最快2025年完成第一區工程，隔年再完成第二區。

地政局表示，針對工廠、勞工生計問題已邀集400家廠商協商及開設8場勞工轉職說明會；水利局表示日前已進行部分河段子母溝工程，待計畫開展後將進行貴子坑溪、塔寮坑溪整治，將做成比中港大排更漂亮的親水藍帶。

侯友宜表示，塭仔圳布滿鐵皮屋，各國旅客搭機捷經過實在有傷國門；重畫後4公頃產專區能否符合大家期待，他也沒有把握，因所有的工廠都希望在地安置，雖無法百分之百做到，但會盡全力輔導。

侯友宜說，塭仔圳的開發不會再等了，另新北仍有許多重大開發案，例如新莊副都心、泰山塭仔圳、五股垃圾山，還有蘆南、蘆北三重第二行政中心等，他都會持續推動。

地政局長康秋桂補充，塭仔圳重畫案總面積397公頃，第一區276公頃、第二區121公頃，兩區各規畫一處產專區，重畫完成後，有47％住宅區、40％道路、公園、捷運等公共設施、12％商業區、產專區佔1％。

(中時 )