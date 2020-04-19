新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（19）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增22例新冠肺炎確診案例，其中1例為境外移入、21例來自海軍敦睦艦隊的磐石艦上。截至目前為止，國內共累計420例確診，6例死亡，189人解除隔離。

◎繼昨日新增3名磐石軍艦確診者，今軍艦上又新增21例確診，相關簡訊昨晚已經針對共700人發出，今天中午搜集相關變化12點多開始發送大約2、3000封簡訊。足跡會請疫情調查醫師先了解停留狀況，有必要就會公布足跡，至於其他細節會交給地方政府研判。

◎針對是否隱匿疫情的部分，國防部軍政副部長張哲平回應，艦隊醫官一切按照指揮中心的指示、流程來檢檢，確診案396例的官兵，當初只是單純「自述頭痛」，完全沒有別的問題。

◎繼政戰學院宣布停課後，國防部今也在指揮中心宣布，海軍官校明日起停課兩周，將全力配合後續疫調並負起相關應負責任。

◎由於敦睦艦隊的3艘軍艦中，磐石艦最早出發，而確診者發病時間也偏早，因此專家諮詢小組召集人張上淳研判，恐怕敦睦艦隊上的疫情已不是第一波感染，也有可能已有人在艦上康復獲得抗體。

◎這次無症狀患者比例高，對此，陳時中表示，這群確診者有18人看起來很健康，根據經驗，年輕人個別風險低，但集體風險比較高，「我們很緊張」。

(中時電子報)