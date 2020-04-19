以目前大盤環境來說，目前已在反彈第二段，較重視基本面及財報面，目前VIX恐慌指數已經回到40以下，市場已經恢復理性，這時基本面及財報價值相繼浮現。

當第一階段反彈結束，所有類股全面上漲，第二階段反彈上漲則是強者恆強，弱者停滯不動。本周探討幾檔財報面及績效面都較強勢的股票做討論：

南電因供應蘋果AIR PODS PRO的SiP封裝載板，去年EPS0.48轉虧為盈，今年在股價的表現上也相對抗跌，本身因在武漢並無廠房，而且中高階產能集中在台灣，較不受肺炎疫情影響;受惠5G應用需求，今年營運可望突破去年。

以法人角度觀點，在大盤前一波的下殺中，南電佔投信持股比較高，投信在這波下殺並未積極賣出，尤其營收表現亮眼，近期走勢較強。

3月分營收成長最整齊、股價表現最亮眼就屬被動元件族群，近期被動元件整體產業在2019年第4季已從谷底回升，因疫情影響造成被動元件供需缺口擴大，報價往上拉抬，在轉單效應發酵下，台廠被動元件供應鏈相對受惠，其中以華新科、國巨、奇力新、信昌電等皆是可關注的個股。

下周觀盤重點，大盤自反彈以來，周線連4紅，有可能出現震盪格局，且連續4個禮拜周低點都未跌破上周低點，呈現多方慣性。所以本周低點短線不可失守，否則日線級別形成鈍化轉弱後震盪回測。投資人此時要留意別急著追高，放慢腳步趁拉回時再布局較為安全。

另外，美國股市若漲勢趨緩，影響台股將由反彈轉為個股表現，操作方面從震盪過程中找尋本波段創新高者，拉回可望再續攻，選擇法人持續布局且漲勢還不大者，可觀察盤面上多檔重點股如台積電、國巨、金像電、博智等，以日線來看大盤震盪容易被洗出場，建議投資人以周K線為主要操作依據。

（本/中華金融周報財經小組）

(中時電子報)