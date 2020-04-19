海軍敦睦支隊700官兵日前下船放假後，因爆發有人染新冠肺炎確診，緊急召回官兵篩檢，有民眾反映說，15、16、17日3天有許多海軍官兵陸續休假，搭高鐵休假北上，目睹官兵在大廳候車時，脫下口罩大啖便當，現在想起來，這些有可能沒症狀的帶原者。就整個心驚驚。

高鐵則表示，搭乘高鐵都有確實執行每位乘客都要量額溫（體溫），以及要求沒有戴口罩不得進站，已極大廳座椅隔離、車廂消毒等防毒動作。而左營高鐵站今天也做了徹底大消毒。

據乘客反映，他們對軍人休假在車站吃便當絕對沒有成見，而且高鐵現在規定車廂內不可以吃東西，所以當時是用餐時間，阿兵哥肚子餓了，先買個飯盒或泡麵吃，他們絕對不反對。

只是現在驗出海軍敦睦支隊磐石艦上有24名新冠肺炎的確診官兵，萬一他們體溫沒有發燒，屬於癮性的患者，當時在大廳脫口罩吃便當，想起來他們還是心裡很擔心。

(中時電子報)