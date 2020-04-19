嘉義區漁會為了幫攤商度過疫情難關，從2月底開始擬定租金調降。（張毓翎攝）

嘉義縣布袋觀光魚市場是遊客採買、吃海鮮場所，今年受到疫情衝擊，依攤位性質不同，人潮減少約2至5成，負責管理的嘉義區漁會為了幫攤商度過疫情難關，從2月底開始擬定租金調降，待24日理事會表決後確定，漁會表示，除在出入口設置酒精、口罩回收桶等，並隨時播放國、台語防疫廣播，提醒民眾戴口罩及保持社交距離等觀念。

有攤商表示，有賣魚的攤商跟他訴苦，說清明連假4天僅賣10條魚，還有攤商乾脆縮短營業時間，減少水電等開銷，尤其中央疫情指揮中心針對11個景點發出國家級警報，提醒民眾勿再前往後，生意就變得更差，上周仍不見好轉，不過，這2天發現遊客慢慢回流，希望51連假前疫情能趨緩。

嘉義區漁會表示，布袋觀光魚市場共157個攤位，依攤位性質可分為小吃類、鮮魚區及餐廳區，其中，餐廳區的人潮跟以往比起來，明顯減少將近5成，其他攤商則約2至3成，依區域不同，攤商月繳1萬6000元至4800元不等，所收的租金在國內漁產品直銷中心是最低的，但考量這段期間，疫情造成攤商的損失，規畫調降2成租金。

嘉義縣政府農業處漁業科表示，布袋觀光魚市係由嘉義區漁會經營，有關攤商反映攤位減租之意見，縣府與漁會已有共識推動減租方案，目前漁會正研議攤商減租方案，提報理事會決定，縣府也會在漁會對攤商減租確認後，相對提供土地租金的減租紓困計畫，共同度過疫情難關。

(中時 )