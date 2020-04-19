敦睦艦隊確診，主持結訓的參謀總長黃曙光必須進行自主管理。藍委點名曾與黃曙光接觸的蔡英文總統進行快篩檢驗。總統府今天證實，黃曾於16日赴官邸參加例行會議，當天都有保持社交距離，但為求慎重，將請醫療團隊更嚴密關注總統的日常健康狀況。

黃曙光4月15日曾參加敦睦艦隊結訓典禮，與官兵有距離、沒有肢體接觸，但因政策要求從寬認定、從嚴管制，黃曙光與其他當天出席的軍方官兵都必須進行自主健康管理。藍委認為與黃曙光等人有開會等接觸的蔡英文總統也應快篩以確保國家安全。

總統府發言人張惇涵表示，黃總長確曾於4月16日赴官邸參加例行會議，但當日會議的座位都有間隔1.5公尺以上社交距離，與會人員並全程配戴口罩，事先量測體溫，進行手部及鞋子消毒，會議場所及設備也採更高頻次進行消毒作業。

他說，為因應防疫必要，總統相關會議的防疫部署，都依照中央流行疫情指揮中心專業指導，從嚴安排。總統府曾與中央流行疫情指揮中心討論，指揮中心研判風險雖然相對較低，但為求慎重，將請醫療團隊更嚴密關注總統的日常健康狀況。

(中時 )