108學年度中等學校國中男生組11人制足球聯賽，台東縣豐田國中足球隊以3比2力克強敵花蓮縣美崙，勇闖冠軍戰，將迎戰台中市黎明國中，縣長饒慶鈴於豐田國中在足球資源匱乏的訓練環境，去年奪得亞軍，今年再度挺進冠軍決戰，誠屬不易，也請縣民一起給予小將們鼓勵。

台東豐田國中足球隊決賽第1場比賽於4／18下午13：20與花蓮縣美崙國中角逐冠軍戰門票，結果以3比2退敵；20日下午6點將出戰台中市黎明國中，希望能夠踢下校史首座足球冠軍，賽事將由福斯國際電視網(fox)進行現場直播。

台東縣政府教育處表示，豐田國中足球隊成軍第4年，球員多來自於台東偏遠地區，超過一半以上為原住民選手。豐田小將們不畏強敵環伺，能在艱難困境下殺出重圍、進入決賽，堅強實力的背後卻面臨足球資源的不足。

教育處指出，200公尺田徑場是足球小將們平日的練習場，若沒有勤於維護，凹凸不平的天然草皮將增加球員受傷的風險；田徑場規格遠不及11人制標準球場，在隊形及戰術的訓練上相當不易，因此經常有移地訓練的需求；為增加球員場上經驗，教練與球員們經常於周末至外地與其它球隊切磋。另外，台東位處偏遠，交通往返的遙遠路程就是考驗球員的體力及耐力。

豐田國中校長洪文政指出，豐田國中足球隊能夠有今天的成績，最要感謝教練楊志明10年來的犧牲奉獻，將台東的足球幼苗拉拔到全國四強的舞台上放手一搏。

楊志明說，球員一直以來很認真、想學習，對於教練的指導也願意學習與接納；然而，沒有標準場地、兵源不足是球隊目前面臨的最大困境。從複賽結束到決賽僅半個月，沒有球隊一起磨練、沒有標準球場調整陣容，能走到前4強靠的是團隊互助、球員的毅力以及縣府、學校老師、家長的大力支持。

(中時 )